Facebook знову зламався

Про причини глобального збою поки що невідомо.

У суботу, 4 грудня, близько 15:00 стався черговий глобальний збій у роботі соцмережі Facebook. Про це, зокрема, скаржаться й користувачі з України.

90% нарікань - на збій саме в роботі веб-версії. Ще 6% скаржаться, що не можуть зайти у свій профіль, а 5% - що взагалі не можуть завантажити Facebook. Такі дані DownDetector, який відстежує в реальному часі роботу різних онлайн-сервісів та порталів.

Downdetector

Користувачі нарікають, що сторінка може взагалі не вантажитися чи вантажиться дуже повільно. Якщо почистити кеш, то сторінка соцмережі може завантажитися, але відображається некоректно, не підвантажує стрічку повідомлень, не відкриває окремі сторінки, не створює пости тощо.

Компанія Meta Марка Цукерберга, якій підпорядкований Facebook, поки мовчить, чому стався збій і коли соцмережа почне коректно працювати.

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