Більше не "Made in Turkey": Ердоган змінив написання назви країни на турецьких товарах

Більше не "Made in Turkey": Ердоган змінив написання назви країни на турецьких товарах

Рішення спрямоване на підвищення впізнаваності країни за кордоном.

Продукція, яка експортується з Туреччини, відтепер замінить звичний покупцям напис "Made in Turkey" на "Made in Türkiye".

Відповідний указ, підписаний президентом Реджепом Ердоганом, опубліковано в офіційному виданні Resmi Gazete.

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Уточнюється, що термін "Türkiye" найбільш повно відображає культуру та цінності турецького народу. У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про перейменування бренду країни. Наголошується, що "рішення про зміну бренду країни є черговим комплексним кроком, який відображає багату культуру та спадщину країни, покликаним підтвердити сумлінність вітчизняного виробника як надійного постачальника якісної продукції".

Відтепер замість маркування "Made in Turkey", експортна продукція поставлятиметься під єдиним брендом "Made in Türkiye". Таке саме написання буде використовуватися в офіційному листуванні.

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