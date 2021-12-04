Больше не Turkey: Эрдоган сменил название турецких товаров

Решение направлено на повышение узнаваемости страны за рубежом.

Продукция, которая экспортируется из Турции, теперь заменит привычную покупателям надпись "Made in Turkey" на "Made in Türkiye".

Соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Эрдоганом, опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Также читайте Инфляция в Турции достигла трехлетнего максимума

Уточняется, что термин "Türkiye" наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. В этой связи и было принято решение о переименовании бренда страны. Отмечается, что "решение об изменении бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции".

Теперь вместо маркировки "Made in Turkey", экспортная продукция будет поставляться под единым брендом "Made in Türkiye". Такое же написание будет использоваться в официальной переписке.

Читайте также: