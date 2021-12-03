Инфляция в Турции достигла трехлетнего максимума

Больше всего подорожали за год услуги ресторанов, гостиниц, продовольственных продуктов.

Годовой темп роста потребительских цен в Турции достиг трехлетнего максимума – 21,3% по сравнению с показателями ноября 2020 года.

Об этом сообщает издание dpa.

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По данным статистического ведомства Турции, по сравнению с октябрем, инфляция в ноябре выросла на 3,51%. Больше всего подорожали за год услуги ресторанов, гостиниц, продовольственных продуктов.

Турецкая экономика уже борется с падением курса лиры, высоким внешним долгом и безработицей.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, чья поддержка у общественности находится на рекордно низком уровне после почти 20 лет пребывания у власти, на этой неделе пообещал наказать спекулянтов. Эрдоган считает, что его теория – "что более низкие процентные ставки приведут к снижению инфляции" – когда-нибудь сработает.

В течение последних месяцев президент давил на центральный банк с целью резкого снижения базовой процентной ставки, из-за чего инфляция только растет.

Напомним, на прошлой неделе в ряде крупных городов, в том числе Стамбуле и Анкаре, прошли протесты из- за обвала местной валюты — лиры — по отношению к доллару.

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