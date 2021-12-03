Інфляція в Туреччині досягла трирічного максимуму

Найбільше подорожчали за рік послуги ресторанів, готелів, продовольчі продукти.
Річний темп зростання споживчих цін в Туреччині досяг трирічного максимуму - 21,3% порівняно з показниками листопада 2020 року.
Про це повідомляє видання dpa.
За даними статистичного відомства Туреччини, порівняно з жовтнем, інфляція у листопаді зросла на 3,51%. Найбільше подорожчали за рік послуги ресторанів, готелів, продовольчі продукти.
Турецька економіка вже бореться з падінням курсу ліри, високим зовнішнім боргом і безробіттям.
Президент Реджеп Таїп Ердоган, чия підтримка у громадськості перебуває на рекордно низькому рівні після майже 20 років перебування при владі, цього тижня пообіцяв покарати спекулянтів. Ердоган вважає, що його теорія – "що нижчі процентні ставки призведуть до зниження інфляції" – колись спрацює.
Протягом останніх місяців президент тиснув на центральний банк з метою різкого зниження базової процентної ставки, через відтоді інфляція тільки зростає.
Нагадаємо, минулого тижня у низці великих міст, у тому числі Стамбулі й Анкарі, пройшли протести через через обвал місцевої валюти - ліри - по відношенню до долара.
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