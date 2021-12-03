Інфляція в Туреччині досягла трирічного максимуму

Найбільше подорожчали за рік послуги ресторанів, готелів, продовольчі продукти.

Річний темп зростання споживчих цін в Туреччині досяг трирічного максимуму - 21,3% порівняно з показниками листопада 2020 року.

Про це повідомляє видання dpa.

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За даними статистичного відомства Туреччини, порівняно з жовтнем, інфляція у листопаді зросла на 3,51%. Найбільше подорожчали за рік послуги ресторанів, готелів, продовольчі продукти.

Турецька економіка вже бореться з падінням курсу ліри, високим зовнішнім боргом і безробіттям.

Президент Реджеп Таїп Ердоган, чия підтримка у громадськості перебуває на рекордно низькому рівні після майже 20 років перебування при владі, цього тижня пообіцяв покарати спекулянтів. Ердоган вважає, що його теорія – "що нижчі процентні ставки призведуть до зниження інфляції" – колись спрацює.

Протягом останніх місяців президент тиснув на центральний банк з метою різкого зниження базової процентної ставки, через в ідтоді інфляція тільки зростає.

Нагадаємо, минулого тижня у низці великих міст, у тому числі Стамбулі й Анкарі, пройшли протести через через обвал місцевої валюти - ліри - по відношенню до долара.

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