У Туреччині розпочалися акції протесту через обвал національної валюти

Численні відео пікетів тут же потрапили до Мережі.

У Туреччині розпочалися акції протесту через обвал місцевої валюти — ліри по відношенню до долара.

Про це інформує Duvar.

"Такої катастрофи в історії республіки не було", – сказав Кемаль Кілічдароглу, лідер опозиційної Народно-республіканської партії, звинувачуючи у падінні валюти президента Реджепа Ердогана, який очолює країну від 2003 року.

Численні відео пікетів тут же потрапили до Мережі.

Зазначається, що жителі Анкари та Стамбула вийшли на вулиці зі своїми каструлями та сковородами, щоб висловити протест проти обвалу національної валюти.

Kadıköy'de zamlara, yoksulluğa, sermaye iktidarına, tek adam hükümetine karşı sokaklardayız. Halkımızı bu çağrıyı büyütmeye, bizlere sefaleti dayatanlara karşı ses çıkarmaya, sokağa çağırıyoruz. #Hükümetİstifa pic.twitter.com/ghbia9w1sb — Emek Partisi Kadıköy (@emepkadikoy) November 23, 2021

ODTÜ'de öğrenciler "ODTÜ ayakta, #hükümetistifa" sloganlarıyla yürüyüşe başladı



Dolar'ın aralıksız olarak yükselmesine karşı tepki gösteren ODTÜ'de öğrenciler eyleme başladı. #Dolar12TL pic.twitter.com/os7Wl3hPV9 — Esra Tokat (@tokatesraa) November 23, 2021

У місті Батикент поблизу турецької столиці громадяни скандували гасла "Відставка Тайіпа (президента Реджепа Таїіпа Ердогана — ред.)" та "Уряд у відставку".

У Стамбулі члени Робочої партії Туреччини зробили заяву для преси перед Центральним банком після маршу. Також у акціях протесту взяли участь члени Комуністичної партії Туреччини. Поліція перекрила стамбульську площу Таксім.

Нагадаємо, 23 листопада турецька ліра різко впала відразу на 15% по відношенню до американського долара.

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