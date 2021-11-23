Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
У Туреччині розпочалися акції протесту через обвал національної валюти

У Туреччині розпочалися акції протесту через обвал національної валюти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Туреччині розпочалися акції протесту через обвал національної валюти

скриншот з відео

Численні відео пікетів тут же потрапили до Мережі.

У Туреччині розпочалися акції протесту через обвал місцевої валюти — ліри по відношенню до долара.

Про це інформує Duvar.

"Такої катастрофи в історії республіки не було", – сказав Кемаль Кілічдароглу, лідер опозиційної Народно-республіканської партії, звинувачуючи у падінні валюти президента Реджепа Ердогана, який очолює країну від 2003 року.

Численні відео пікетів тут же потрапили до Мережі.

Зазначається, що жителі Анкари та Стамбула вийшли на вулиці зі своїми каструлями та сковородами, щоб висловити протест проти обвалу національної валюти.

У місті Батикент поблизу турецької столиці громадяни скандували гасла "Відставка Тайіпа (президента Реджепа Таїіпа Ердогана — ред.)" та "Уряд у відставку".

У Стамбулі члени Робочої партії Туреччини зробили заяву для преси перед Центральним банком після маршу. Також у акціях протесту взяли участь члени Комуністичної партії Туреччини. Поліція перекрила стамбульську площу Таксім.

Нагадаємо, 23 листопада турецька ліра різко впала відразу на 15% по відношенню до американського долара.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація