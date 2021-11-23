Турецька ліра стрімко обвалилася до історичного мінімуму через дії Ердогана

Долар у Туреччині злетів до 13,44 ліри.

Під вечір вівторка, 23 листопада, в Туреччині стрімко знецінилася до історичного мінімуму національна валюта – долар блискавично здорожчав на 15%, до 13,44 ліри. Це відбувається на тлі складних відносин Туреччини із Заходом, небажання президента Реджепа Тайїпа Ердогана проводити монетарну молітику й підвищувати процентну ставку, яка становить 15%.

Ще минулого тижня долар у Туреччині коштував 11 лір, 2019 року – 5,6 ліри, 2017-го – 3,5 ліри. Про це повідомляє cnbc.com.

Інфляція в Туреччині нині становить близько 20%. А це означає, що 85-мільйонному населенню країни слід готуватися до зростання цін та знецінення зарплат у національній валюті.

Турецька ліра падає на тлі небажання Ердогана зупинити тривале суперечливе зниження процентних ставок центрального банку на тлі зростання двозначної інфляції. Президент назвав цей крок частиною "економічної війни за незалежність" і не дослухався до закликів інвесторів та аналітиків змінити курс.

Від початку 2018 року валюта Туреччини падає через поєднання геополітичної напруженості із Заходом, дефіциту рахунку поточних операцій, скорочення валютних резервів і зростання боргу, але, що найголовніше, відмови підвищувати процентні ставки для охолодження інфляції.

Ердоган вже давно описує процентні ставки як "ворога", відкидаючи економічні принципи, щоб наполягати на тому, що підвищення ставок насправді погіршує інфляцію, а не навпаки.

Інвестори переконані, що центральний банк Туреччини не є незалежним, а підпорядкований Ердогану, який за два останні роки звільнив уже трьох керівників центробанку через розбіжності в політиці.

Колишній заступник голови центрального банку Семіх Тумен, якого Ердоган звільнив у жовтні, різко розкритикував кроки президента.

"Нам потрібно відмовитися від цього ірраціонального експерименту, який не має шансів на успіх, і повернутися до якісної політики, яка захистить вартість турецької ліри і захистить добробут турецького народу", - написав Тюмен у Twitter.

У серпні 57% боргу уряду Туреччини було пов’язано або деноміновано в іноземній валюті. А це означає, що виплата цього боргу стає більш болючою, оскільки ліра продовжує падати. Про це зазначають аналітики рейтингового агентства Fitch.

Нагадаємо, напередодні, 22 листопада, у Росії рекордно падали рубль та акції компаній.

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