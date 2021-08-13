Украина увеличила экспорт огурцов: куда везут овощи

С начала 2021-го за границу было вывезено более 12 тысяч тонн.

Украина за первые семь месяцев 2021 года нарастила экспорт огурцов.

Об этом рассказали в Сніданку 1+1.

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С начала года за рубеж было вывезено более 12 тысяч тонн. Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше огурцов закупили Польша, Эстония и Молдова.

Кроме того, в течение этого периода вырос и импорт. Стоимость составила более 11 млн гривен. Основными поставщиками огурцов и корнишонов в Украину стали Турция, Беларусь и Иран.

Как сообщалось, Украина по уровню экспорта товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 в ЕС оказалась на четвертой позиции. Агропромышленную продукцию в ЕС чаще всего импортируют Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти государства приходится 34% от общего объема импорта.

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