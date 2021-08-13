Украина увеличила экспорт огурцов: куда везут овощи

С начала 2021-го за границу было вывезено более 12 тысяч тонн.
Украина за первые семь месяцев 2021 года нарастила экспорт огурцов.
Об этом рассказали в Сніданку 1+1.
С начала года за рубеж было вывезено более 12 тысяч тонн. Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше огурцов закупили Польша, Эстония и Молдова.
Кроме того, в течение этого периода вырос и импорт. Стоимость составила более 11 млн гривен. Основными поставщиками огурцов и корнишонов в Украину стали Турция, Беларусь и Иран.
Как сообщалось, Украина по уровню экспорта товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 в ЕС оказалась на четвертой позиции. Агропромышленную продукцию в ЕС чаще всего импортируют Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти государства приходится 34% от общего объема импорта.