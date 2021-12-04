Слідом за Facebook стався збій і в Instagram

Слідом за Facebook стався збій і в Instagram

Про причини глобального збою поки що невідомо.

У суботу, 4 грудня, стався глобальний збій у соцмережі Instagram. На це нарікають і користувачі з України.

Зокрема, в багатьох не працює чи працює некоректно ні мобільний додаток, ні веб-версія.

DownDetector, який відстежує в реальному часі роботу різних онлайн-сервісів та порталів, зазначає, що 61% користувачів скаржаться на збій мобільного додатку Instagram, 20% нарікають на веб-версію, а ще в 20% взагалі нічого не вантажиться.

Downdetector

Зазначимо, що перед цим подібний глобальний збій стався і в соцмережі Facebook - 90% користувачів нарікають на некоректну роботу веб-версії.

Ці обидві соцмережі - й Instagram, і Facebook - підпорядковані компанії Meta Марка Цукерберга. Й подібні глобальні збої в роботі соцмереж в останні місяці почастішали.

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