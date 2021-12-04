Перегони з "гірниками" продовжуються: "Динамо" здобуло чергову перемогу в УПЛ

Перегони з "гірниками" продовжуються: "Динамо" здобуло чергову перемогу в УПЛ

"Біло-сині" на виїзді розгромили "Верес".

Київське "Динамо" розгромило "Верес" у поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги. Гра на стадіоні "Авангард" у Рівному завершилася впевненою перемогою "біло-синіх" - 3:0.

Рахунок матчу на 21-й хвилині відкрив Беньямін Вербич з передачі Віктора Циганкова.

Подвоїти перевагу киян вдалося лише в середині другого тайму. Вербич відмітився дублем, йому асистував Микола Шапаренко. А вже через кілька хвилин Циганков довів рахунок до розгромного.

Зазначимо, що "Верес" догравав поєдинок у меншості. Арбітр видалив Дмитра Нємчанінова на 87-й хвилині.

"Динамо" (44 очки) зрівнялося з "Шахтарем" в турнірній таблиці УПЛ.

У 18-му турі, після якого УПЛ вирушить на зимові канікули, команді Мірчі Луческу зустрінеться з луганською "Зорею". Поєдинок відбудеться у неділю, 12 грудня.

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