Гонка с "горняками" продолжается: "Динамо" одержало очередную победу в УПЛ

Гонка с "горняками" продолжается: "Динамо" одержало очередную победу в УПЛ

"Бело-синие" на выезде разгромили "Верес".

Киевское "Динамо" разгромило "Верес" в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра на стадионе "Авангард" в Ровно завершилась уверенной победой "бело-синих" – 3:0.

Счет матча на 21-й минуте открыл Беньямин Вербич с передачи Виктора Цыганкова.

Удвоить преимущество киевлян удалось лишь в середине второго тайма. Вербич отметился дублем, ему ассистировал Николай Шапаренко. А уже через несколько минут Цыганков довел счет до разгромного.

Отметим, что "Верес" доигрывал поединок в меньшинстве. Арбитр удалил Дмитрия Немчанинова на 87-й минуте.

"Динамо" (44 очка) сравнялось с "Шахтером" в турнирной таблице УПЛ.

В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команде Мирчи Луческу встретится с луганской "Зарей". Поединок состоится в воскресенье, 12 декабря.

Читайте также:

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Верес" — "Динамо" и другие матчи 17-го тура УПЛ

Пострадают "Динамо" и "Шахтер": в Чемпионате Украины собираются ввести строгое правило

Должник "Динамо" получил трансферный бан за переход скандального парагвайского форварда