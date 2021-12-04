Гонка с "горняками" продолжается: "Динамо" одержало очередную победу в УПЛ

"Бело-синие" на выезде разгромили "Верес".
Киевское "Динамо" разгромило "Верес" в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра на стадионе "Авангард" в Ровно завершилась уверенной победой "бело-синих" – 3:0.
Счет матча на 21-й минуте открыл Беньямин Вербич с передачи Виктора Цыганкова.
Удвоить преимущество киевлян удалось лишь в середине второго тайма. Вербич отметился дублем, ему ассистировал Николай Шапаренко. А уже через несколько минут Цыганков довел счет до разгромного.
Отметим, что "Верес" доигрывал поединок в меньшинстве. Арбитр удалил Дмитрия Немчанинова на 87-й минуте.
- "Динамо" (44 очка) сравнялось с "Шахтером" в турнирной таблице УПЛ.
- В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команде Мирчи Луческу встретится с луганской "Зарей". Поединок состоится в воскресенье, 12 декабря.
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