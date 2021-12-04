"Вест Гем" без Ярмоленка неочікувано переграв лідера АПЛ

Доля поєдинку вирішилася за три хвилини до завершення.

В матчі-відкритті 15-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вест Гем" приймав "Чеслі". Господарі поля вирвали перемогу за кілька хвилин до кінця поєдинку - матч завершився з рахунком - 3:2.

Рахунок матчу на 29-й хвилині відкрив захисник гостей Тіагу Сілва з передачі Мейсона Маунта. За п'ять хвилин до кінця першого тайму Мануель Лансіні реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

На 44-й хвилині Маунт знову вивів "Челсі" вперед. Йому асистував Хакім Зієх. Але в середині другого тайму Джаррод Боуен знову відновив паритет у протистоянні, а за три хвилини до кінця Артур Масуаку вирвав для "молотобойців" перемогу.

Український гравець "Вест Гема" Андрій Ярмоленко провів цей поєдинок на лаві запасних.

Після цього матчу "Вест Гем" набрав 27 очків та залишився на четвертому місці.

"Челсі", своєю чергою, з 33 очками продовжує лідирувати в турнірній таблиці.

В наступному турі "Челсі" зіграє з "Лідсом". Матч відбудеться у суботу, 11 грудня. "Вест Гем" на виїзді зустрінеться з "Бернлі" у неділю, 12 грудня.

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