"Вест Гем" без Ярмоленка неочікувано переграв лідера АПЛ

Доля поєдинку вирішилася за три хвилини до завершення.
В матчі-відкритті 15-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вест Гем" приймав "Чеслі". Господарі поля вирвали перемогу за кілька хвилин до кінця поєдинку - матч завершився з рахунком - 3:2.
Рахунок матчу на 29-й хвилині відкрив захисник гостей Тіагу Сілва з передачі Мейсона Маунта. За п'ять хвилин до кінця першого тайму Мануель Лансіні реалізував пенальті та зрівняв рахунок.
На 44-й хвилині Маунт знову вивів "Челсі" вперед. Йому асистував Хакім Зієх. Але в середині другого тайму Джаррод Боуен знову відновив паритет у протистоянні, а за три хвилини до кінця Артур Масуаку вирвав для "молотобойців" перемогу.
Український гравець "Вест Гема" Андрій Ярмоленко провів цей поєдинок на лаві запасних.
- Після цього матчу "Вест Гем" набрав 27 очків та залишився на четвертому місці.
- "Челсі", своєю чергою, з 33 очками продовжує лідирувати в турнірній таблиці.
- В наступному турі "Челсі" зіграє з "Лідсом". Матч відбудеться у суботу, 11 грудня. "Вест Гем" на виїзді зустрінеться з "Бернлі" у неділю, 12 грудня.
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