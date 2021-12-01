Зеленський: Ми щодня доводимо, що здатні співпрацювати з НАТО

Зеленський: Ми щодня доводимо, що здатні співпрацювати з НАТО

Президент вважає, що влада стала по-справжньому займатись безпекою та обороною України.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради заявив, що Україна здатна ефективно співпрацювати з НАТО.

“Ми щодня доводимо, що здатні не лише ефективно співпрацювати з НАТО у операціях та навчаннях Альянса, взаємодіємо у Чорному морі, діяльності литовсько-польсько-української бригади, але зі зброєю в руках захищати нашу державу, демократію, свободу, нашу власність, Україну. Вперше спільно з Великою Британією ми реалізуємо амбітний проєкт розвитку Військово-морських сил України на сумму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. З Туреччиною вже будуємо перший корвет для наших ВМС. Вперше укладено чотири масштабні угоди з Францією на 1,3 млрд євро на великі інвестиційні проєкти”, - сказав Зеленський.

Раніше у ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч своїх військових.

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