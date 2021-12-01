Ксенія Мішина вперше назвала причину розриву з Еллертом

Артистка не надто воліє згадувати колишнього.

Українська акторка та "Холостячка-1" Ксенія Мішина наразі знову перебуває у статусі завидної нареченої.

Як відомо, з переможцем шоу, сценаристом студії "Квартал 95" Олександром Еллертом побудувати стосунки не вдалося. Під час розмови з Олексієм Дурнєвим Мішина вперше натякнула, що стало причиною розриву з шоуменом.

Артистка вкотре підтвердила, що вони з Олександром остаточно розійшлися і вже навряд чи помиряться, як це бувало раніше. Мішина зазначила, що вже сюрприз від Еллерта, який він їй робив не так давно, у вигляді гвинтокрила з написом на землі "люблю тебе" – не спрацює.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / instagram.com/misha.k.ua

Пригадала зірка серіалу "Кріпосна" й катання з гумористом на санчатах у Буковелі, сказала, що їй тоді сподобалося, бо їй "подобається все, що страшно".

"Все що страшно, все, що токсично, все, що жахливо, все, що аб'юзивно – все це люблю. На певний час. Потім все", - зазначила Ксенія.

І також додала, що Еллерта вона покинула "заради свого здоров'я".

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