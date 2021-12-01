Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва с Эллертом

Артистка не слишком предпочитает вспоминать бывшего.

Украинская актриса и "Холостячка-1" Ксения Мишина снова находится в статусе завидной невесты.

Как известно, с победителем шоу, сценаристом студии "Квартал 95" Александром Эллертом построить отношения не удалось. Во время разговора с Алексеем Дурневым Мишина впервые намекнула, что стало причиной разрыва с шоуменом.

Артистка еще раз подтвердила, что они с Александром окончательно разошлись и вряд ли помирятся, как это бывало раньше. Мишина отметила, что уже сюрприз от Эллерта, который он ей делал не так давно, в виде вертолета с надписью на земле "люблю тебя" – не сработает.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Вспомнила звезда сериала "Крепостная" и катание с юмористом на санках в Буковеле, сказала, что ей тогда понравилось, потому что ей "нравится все, что страшно".

"Все что страшно, все, что токсично, все, что ужасно, все, что абьюзивно – все это люблю. На время. Потом все", — отметила Ксения.

И также добавила, что Эллерта она бросила "ради своего здоровья".

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