Смертельне задоволення: чому люди раптово помирають під час сексу

Смертельне задоволення: чому люди раптово помирають під час сексу

Секс може стати причиною передчасної смерті.

Іноді люди вмирають під час занять сексом або через деякий час після статевого акту. Згідно з дослідженнями, найчастіше під час сексу вмирають чоловіки у віці 60 років. Здебільшого їм було 59 років і вони померли від серцевого нападу, також відомого як інфаркт міокарда. Але серед усіх випадків передчасної смерті смерть під час сексу склала всього 0,2%.

Девід Сі Гейз із Вестмінстерського університету пояснює ймовірні причини такої смерті, повідомляє видання The Conversation.

"Основною причиною передчасної смерті під час сексу або після нього є велика фізична напруга, а також прийом ліків, зокрема й для лікування еректильної дисфункції. Або й те, й інше", — сказав Девід Сі Гейз із Вестмінстерського університету.

Нові дослідження показують, що це може статися не тільки з чоловіками середнього віку, але й із жінками.

"Люди віком до 50 років, якщо вони знають про наявність проблем із серцем, повинні проконсультуватися у кардіолога, щоб уникнути раптової смерті під час сексу", — додав Гейз.

У Львові пара під час онлайн-лекції зайнялась сексом

Читайте також: