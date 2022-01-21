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В Одесі чоловіки зайнялися сексом посеред жвавої вулиці (відео 18+)

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В Одесі чоловіки зайнялися сексом посеред жвавої вулиці (відео 18+)

pixabay.com

Очевидці зняли на відео коханців.

В Одесі, на масиві Радужний, очевидці зафільмували пару, яка ввечері зайнялася сексом посеред вулиці.

Пікантне відео опублікував місцевий Телеграм-канал. Відео можна подивитися тут.

На кадрах видно, що пара стоїть на узбіччі та займається коханням. Їм не заважає жвавий рух авто на дорозі та містяни. 

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Коментатори жваво обговорюють подію. Зауважують, що на відео, ймовірно, обидва партнери - чоловіки, а не чоловік та жінка.

На це вказують, зокрема, зовнішній вигляд та одяг коханців.  

  • А це точно вона? Здається, що він
  • Це ж чоловіки
  • Добре, що не крупним планом
  • Абсолютна антисанітарія. Дистанція повинна бути 1.5 метрів
  • А потім купа хвороб
  • Їм не холодно? Так можна захворіти
  • Ех, добре людям

Нагадаємо, у Дніпропетровської області пара зайнялась сексом на території школи. За це їх засудили. 

А в Одесі пара зайнялася сексом на загальному балконі 25 поверху одного з житлових комплексів. Любовні втіхи молодих людей потрапили на відео.

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