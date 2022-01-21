В Одесі чоловіки зайнялися сексом посеред жвавої вулиці (відео 18+)

В Одесі чоловіки зайнялися сексом посеред жвавої вулиці (відео 18+)

Очевидці зняли на відео коханців.

В Одесі, на масиві Радужний, очевидці зафільмували пару, яка ввечері зайнялася сексом посеред вулиці.

Пікантне відео опублікував місцевий Телеграм-канал. Відео можна подивитися тут.

На кадрах видно, що пара стоїть на узбіччі та займається коханням. Їм не заважає жвавий рух авто на дорозі та містяни.

Коментатори жваво обговорюють подію. Зауважують, що на відео, ймовірно, обидва партнери - чоловіки, а не чоловік та жінка.

На це вказують, зокрема, зовнішній вигляд та одяг коханців.

А це точно вона? Здається, що він

Це ж чоловіки

Добре, що не крупним планом

Абсолютна антисанітарія. Дистанція повинна бути 1.5 метрів

А потім купа хвороб

Їм не холодно? Так можна захворіти

Ех, добре людям

Нагадаємо, у Дніпропетровської області пара зайнялась сексом на території школи. За це їх засудили.

А в Одесі пара зайнялася сексом на загальному балконі 25 поверху одного з житлових комплексів. Любовні втіхи молодих людей потрапили на відео.

У Львові пара під час онлайн-лекції зайнялась сексом

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