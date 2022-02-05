Джейсон Стейтем та Розі Гантігтон-Вайтлі стали батьками вдруге

Первістка Розі народила 2017 року.
Актор Джейсон Стейтем та його кохана, супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі, стали батьками вдруге.
Так, кохана актора народила другого лютого у Лондоні. Хоч закохані і не ділилися радісною новиною, проте один із членів сім’ї розповів про це виданню The Daily Mail.
У Розі та Джейсона народилася дівчинка.
Зазначимо, що разом з коханим, Джейсоном Стейтемом, модель вже виховує сина Джека, який народився 24 червня 2017 року.
Нагадаємо, пара почала зустрічатися ще 2010 року. Після шести років стосунків, на початку 2016 року, пара заручилася, а у серпні 2018 року оголосила про майбутнє весілля, яке було заплановане на грудень 2018 року. Однак закохані тоді відклали весілля на невизначений час.
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