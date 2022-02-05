8-річний Алім потребує негайної допомоги

Хлопчик із Херсонщини зараз лікується в Туреччині.

Життя Салманова Аліма і його рідних змінилося у жовтні 2020 року, коли у дитини виявили важку онкологію - медулобластому головного мозку.

«Ми звернулися до лікарні у м.Запоріжжя, де зробили операцію на головному мозку, потім ми звернулися до обласної дитячої лікарні в м.Херсон, де Аліма почали готувати до хіміотерапії, але час пішов нам не на користь , і консиліум вирішив, що потрібна ще одна операція, і нас направили до київського «Охматдиту»», - розповідають рідні хлопчика.

Там дитина перенесла ще одну операцію,з видалення пухлини, але її прибрали не повністю, тож було призначене додаткове важке лікування. «Він пройшов два блока хіміотерапії, променеву терапію та підтримуючу терапію, все йшло добре, але стався рецидив, стан дитини різко погіршився, наші лікарі нам не давали хороші прогнози і ми вирішили звернутися до закордонних лікарів», - додають рідні.

Наприкінці січня дитину доправили до Туреччини, де місцеві медики почали нові обстеження і нове лікування.

«Зараз йому вже встановлено центральний венозний катетер та розпочали курс хіміотерапії. Необхідна сума для лікування 90 тис. доларів, яка буде витрачена на лікування дитини. Будь ласка, допоможіть нам, лікування довготривале і це приблизна сума, не остаточна», - кажуть рідні хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4731 2196 1924 8770

Монобанк 4441 1144 5591 0560

Салманова Ление