8-летний Алим нуждается в немедленной помощи

Мальчик из Херсона сейчас лечится в Турции.

Жизнь Салманова Алима и его родных изменилась в октябре 2020 года, когда у ребенка обнаружили тяжелую онкологию – медулобластому головного мозга.

«Мы обратились в больницу в г. Запорожье, где сделали операцию на головном мозге, потом мы обратились в областную детскую больницу в г. Херсон, где Алима начали готовить к химиотерапии, но время пошло нам не на пользу, и консилиум решил, что нужна еще одна операция, и нас направили в киевский «Охматдет», — рассказывают родные мальчика.

Там ребенок перенес еще одну операцию, по удалению опухоли, но ее убрали не полностью, так что было назначено дополнительное тяжелое лечение. "Он прошел два блока химиотерапии, лучевую терапию и поддерживающую терапию, все шло хорошо, но произошел рецидив, состояние ребенка резко ухудшилось, наши врачи нам не давали хорошие прогнозы и мы решили обратиться к зарубежным врачам", — добавляют родные.

В конце января ребенка доставили в Турцию, где местные медики начали новые обследования и новое лечение.

«Сейчас уже установлен центральный венозный катетер и начали курс химиотерапии. Необходимая сумма для лечения 90 тыс. долларов, которая будет израсходована на лечение ребенка. Пожалуйста, помогите нам, лечение долговременное и это приблизительная сумма, не окончательная», — говорят родные мальчика.

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Салманова Ление