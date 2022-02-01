Ученые объяснили, почему коты уходят из дома перед смертью

Ученые объяснили, почему коты уходят из дома перед смертью

Животные могут убежать и спрятаться, когда чувствуют себя плохо и уязвимо.

Кошки не всегда уходят из дома только перед смертью. Ученые выдвинули несколько причин того, почему четырехлапые ведут себя так.

Об этом пишет Senior Cat Wellness.

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Кошки проявляют множество поведенческих реакций, которые их владельцы понимают с большим трудом. Одной из таких реакций есть уход четырехлапых из дома перед смертью. Однако у экспертов нет достаточного количества исследований, которые могли бы точно сказать, что пушистики чувствуют приближение смерти. Однако они способны определить, когда они больны или слабы.

Животные могут убежать и спрятаться, когда чувствуют себя плохо и уязвимо. Когда кошки ощущают себя больными, их инстинкты проявляются в желании убежать и укрыться от хищников, пока они не стали для них добычей.

Стресс – еще одна распространенная причина, из-за которой кошки убегают. Перемещение мебели, появление нового питомца или члена семьи, ремонт - могут вызвать стресс и беспокойство у вашего питомца и заставить его искать убежища в другом месте.

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