Ученые объяснили, почему коты уходят из дома перед смертью

Животные могут убежать и спрятаться, когда чувствуют себя плохо и уязвимо.
Кошки не всегда уходят из дома только перед смертью. Ученые выдвинули несколько причин того, почему четырехлапые ведут себя так.
Об этом пишет Senior Cat Wellness.
Кошки проявляют множество поведенческих реакций, которые их владельцы понимают с большим трудом. Одной из таких реакций есть уход четырехлапых из дома перед смертью. Однако у экспертов нет достаточного количества исследований, которые могли бы точно сказать, что пушистики чувствуют приближение смерти. Однако они способны определить, когда они больны или слабы.
Животные могут убежать и спрятаться, когда чувствуют себя плохо и уязвимо. Когда кошки ощущают себя больными, их инстинкты проявляются в желании убежать и укрыться от хищников, пока они не стали для них добычей.
Стресс – еще одна распространенная причина, из-за которой кошки убегают. Перемещение мебели, появление нового питомца или члена семьи, ремонт - могут вызвать стресс и беспокойство у вашего питомца и заставить его искать убежища в другом месте.
Ранее сообщалось, что ученые наконец-то выяснили: зебры на самом деле черные, с белыми полосами.
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