На Херсонщині під час розміновування загинув полковник Нацполіції

В Бериславському районі Херсонської області під час розміновування території загинув правоохоронець.

На Херсонщині загинув правоохоронець, який брав участь у розміновуванні території Бериславського району.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Вчора, 26 жовтня на Херсонщині під час виконання службових обов’язків загинув керівник вибухотехніків Херсонської обласної поліції Олександр Козюра. Трагічний випадок стався неподалік від с. Білоусове Великоолександрівської територіальної громади. Полковник поліції разом із колегами проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту.

"На жаль, 42-річний полковник загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет, який залишили після себе російські загарбники. У Олександра залишилися дружина та двоє малолітніх синів, віком 5 і 10 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Сумській області авто зв'язківців наїхало на міну. В результаті загинув водій авто, ще троє пасажирів отримали поранення.

Також у Козачій Лопані на Харківщині на міні підірвалася пенсіонерка, яка випасала кіз. Жінку доправили до лікарні.

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