Дістали 175 кг тротилу: на Харківщині розмінували дамбу (фото, відео)

У селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області вибухотехніки розмінували дамбу.

Про це повідомив голова слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook.

Під час перевірки виявили, що російські окупанти заклали там 175 кілограмів тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори. За його словами, загальний тротиловий еквівалент становить майже 650 кілограмів.

"Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби Північного Потоку було використано 500 кг тротилового еквіваленту. Наслідки такого вибуху були б жахливі – затоплення цілих сіл та селищ", – підкреслив Болвінов.

Зазначимо, що село було звільнено від окупантів у вівторок, 11 вересня.

Нагадаємо, що у тимчасово окопованому Маріуполі вибухівка вбила російських енергетиків.