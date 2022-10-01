На Херсонщині з росіянами коїться біда - Арестович

Ситуація для окупантів на півдні може ще погіршитися, зазначив радник Офісу президента.
У Херсонській області коїться біда з російськими окупантами і ситуація для них може ще погіршитися.
Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
"Злі російські язики чогось закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться. Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить Генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - заявив Арестович.
За словами радника ОП, детальіша інформація може бути розкрита вже у понеділок, 3 жовтня.
Олексій Арестович додав, що декілька ударів було завдано по районах скупчення живої сили росіян та їх складам в Херсоні та Новій Каховці.
Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор. Перед цим ЗСУ звільнили п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі – Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, взявши таким чином російське угруповання в оточення.
Після звільнення Лимана для ЗСУ відчиняться ворота для звільнення всього Донбасу.
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