В Херсонской области с россиянами творится беда — Арестович

Ситуация для оккупантов на юге может еще ухудшиться, отметил советник Офиса президента.
В Херсонской области происходит беда с российскими оккупантами и ситуация для них может еще ухудшиться.
Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина Live".
"Злые русские языки закричали, что на Херсонщине какая-то беда с ними творится. Подробности, я думаю, мы узнаем ближе к понедельнику, когда заявит Генштаб ВСУ. Там беда, которая может стать бедой-бедой", — заявил Арестович.
По словам советника ОП, более подробная информация может быть раскрыта уже в понедельник, 3 октября.
Алексей Арестович добавил, что несколько ударов были нанесены по районам скопления живой силы россиян и их складам в Херсоне и Новой Каховке.
Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Перед этим ВСУ освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе – Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки, взяв таким образом российскую группировку в окружение.
После освобождения Лимана для ВСУ откроются ворота для освобождения всего Донбасса.
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