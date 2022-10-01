Алла Пугачова продає свій замок у селі Грязь під Москвою - ЗМІ

Російська співачка Алла Пугачова вирішила продати свій знаменитий замок у селі Грязь, де жила разом з чоловіком Максимом Галкіним та їхніми дітьми.

Алла Пугачова після новини про те, що поїхала з Росії до Ізраїлю, вирішила продати свій знаменитий замок у селі Грязь, що під Москвою.

Така інформація з'явилася у російських ЗМІ. Подейкують, що Алла Борисівна виставила своє житло на продаж і оцінила замок у мільярд рублів (що дорівнює майже 17 мільйонів доларів). Поки він продається, за замком наглядає онук Пугачової, Микита Пресняков.

Окрім того, як пишуть росЗМІ, Пугачова забрала документи дітей зі школи. Двійнята Алли Борисівни та Максима Галкіна навчалися в елітній московській гімназії в Липках, вартість навчання у цьому закладі обходилася Пугачовій більше трьох мільйонів рублів (54 тисячі доларів) на рік.

Алла Пугачова з дітьми у своєму замку / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін і Алла Пугачова у своєму замку в селі Грязь / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зірка попросила, аби в гімназії для неї підготували особисті справи, табелі успішності, медкарти та відомості про грамоти та нагороди дітей. Цілком ймовірно, що діти примадонни продовжать навчання в Ізраїлі, куди вона днями виїхала.

Подейкують, що наприкінці серпня Пугачова повернулася з Ізраїлю до Росії саме для того, щоб виставити на продаж замок та забрати документи дітей зі школи.

Максим Галкін з сином у замку в селі Грязь / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Донька Галкіна та Пугачової у замку / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що днями у Мережі з'явилося фото ізраїльського паспорту Алли Пугачової. Подейкують, що зірка отримала ізраїльське громадянство. Як відомо, до Ізраїлю Пугачова з Галкіним та дітьми виїхали з початком повномасштабної війни рф проти України.

Через відкрите засудження російської влади і підтримку України чоловіка Пугачової Галкіна оголосили іноземним агентом у Росії. Своєю чергою, Пугачова опублікувала звернення до Мінюсту Росії і попросила слідом за чоловіком зарахувати в "іноагенти". Зірка зауважила, що вона солідарна зі своїм чоловіком. Пугачова наголосила, що виступає проти "гибелі хлопців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм".

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