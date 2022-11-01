Росія атакувала безпілотниками Полтаву: що відомо

У ніч проти вівторка, 1 листопада, армія Російської Федерації атакувала дронами-камікадзе Полтаву. Окупанти випустили чотири безпілотники.

Про це повідомив полтавський міський голова Олександр Мамай.

"Цієї ночі Полтавщина була атакована чотирма дронами", - написав мер.

За його словами, попередньою обійшлося без жертв. Наразі наслідки ворожих влучань ліквідовують відповідні служби.

Атака дронів на Полтавщину

Вночі голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над Полтавщиною українські військові збили три ворожі дрони. Втім, у небі ще перебували ворожі об'єкти.

Згодом стало відомо, що безпілотники впали на цивільні об’єкти. Внаслідок їхнього падіння виникла пожежа.

До слова, повіряну тривогу в Полтавській області вночі було ологошено двічі. Перша тривала від 00:17 до 00:48. Друга - тривала 3 год. 1 хв - від 01:23 до 04:25. Саме у цьому проміжку в Полтаві пролунали вибухи.

Читайте також: