Над Полтавщиною збили три ворожі БПЛА - ОВА

У мережі повідомляють, що частина дронів все ще у небі Полтавщини

Над Полтавщиною українські військові збили три ворожі БПЛА.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю", - повідомив Лунін.

У соцмережах також повідомляють про роботу ППО в області.

Атаки РФ 31 жовтня

Окупанти минулої доби знову завдали масованих ударів по цивільній інфраструктурі українських міст.

Внаслідок атаки було пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких – енергетичні.

У Київській області отримали травми дві людини, одна з них – у важкому стані. Ще четверо людей постраждали в Черкаській області. Також відомо про влучання по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові, Запоріжжі, на Буковині, Кіровоградщині.

Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, завдяки чому ППО збила безпрецедентну кількість ракет РФ.

За його словами, німецька IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом.

Своєю чергою, диктатор Путін цинічно підтвердив, що масований ракетний удар по Україні був "помстою за флот".