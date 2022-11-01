У Полтаві пролунали вибухи – ОВА

У Мережі повідомляють, що у Полтаві після прильоту розпочалася пожежа.

У ніч на 1 листопада у Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дмитро Лунін.

"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - зазначив він.

Водночас, у Мережі повідомляють, що у Полтаві після прильоту розпочалася пожежа. Офіційного підтвердження цієї інформації нема.

Атаки РФ 31 жовтня

Окупанти минулої доби знову завдали масованих ударів по цивільній інфраструктурі українських міст.

Внаслідок атаки було пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких – енергетичні.

У Київській області отримали травми дві людини, одна з них – у важкому стані. Ще четверо людей постраждали в Черкаській області. Також відомо про влучання по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові, Запоріжжі, на Буковині, Кіровоградщині.

Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, завдяки чому ППО збила безпрецедентну кількість ракет РФ.

За його словами, німецька IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом.

Своєю чергою, диктатор Путін цинічно підтвердив, що масований ракетний удар по Україні був "помстою за флот".