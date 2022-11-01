В Полтаве раздались взрывы – ОВА

В Сети сообщают, что в Полтаве после прилета начался пожар.

В ночь на 1 ноября в Полтаве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава военной администрации Дмитрий Лунин.

"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже", — отметил он.

В то же время, в Сети сообщают, что в Полтаве после прилета начался пожар. Официального подтверждения этой информации нет.

Атаки РФ 31 октября

Оккупанты минувших суток снова нанесли массированные удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

В результате атаки было повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические.

В Киевской области получили травмы два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали в Черкасской области. Также известно о попадании по объектам критической инфраструктуры в Харькове, Запорожье, Буковине, Кировоградщине.

Силы ПВО за утро сбили 44 из более 50 российских ракет. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, благодаря чему ПВО сбило беспрецедентное количество ракет РФ.

По его словам, немецкая IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом.

В свою очередь, диктатор Путин цинично подтвердил, что массированный ракетный удар по Украине был "местью за флот".