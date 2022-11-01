Зачем Путин объявил россиянам о завершении мобилизации: объяснение Арестовича

По его мнению, Путин пытается снять социальное напряжение, возникшее из-за мобилизации.
Российский диктатор Владимир Путин на очередной пресс-конференции заявил о завершении мобилизации в РФ.
Путин пообещал посоветоваться с юристами, нужен ли указ, который завершит проведение мобилизации.
"Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена", — сказал диктатор.
Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем Путин пошел на такой шаг, несмотря на то, что потери РФ огромны, и вполне вероятно, что того количества нового "пушечного мяса" может не хватить.
Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
По его мнению, Путин пытается снять социальное напряжение, возникшее из-за мобилизации.
"Рейтинги показывают массовое недовольство. Кроме того, потери пошли. Поэтому, чтобы публика "проглотила" и успокоились семьи тех, кого не мобилизовали. А если бы мобилизация продолжалась, то напряжение росло и среди тех, кого не успели призвать", — сказал Арестович.
РФ объявляет об "окончании" мобилизации: в чем хитрость врага
Министр обороны РФ Шойгу доложил диктатору Путину, что в России якобы удалось мобилизовать более 300 тысяч военных. В этой связи Шойгу заявил, что меры по "частичной мобилизации" закончены.
В то же время росСМИ обратили внимание, что указа о завершении частичной мобилизации нет. Оппозиционные издания отмечают, что с 1 ноября начинается срочный призыв в армию. Поэтому предположили, что военкоматы просто не справятся с двумя потоками призываемых одновременно людей.
Между тем в российских Телеграмм-каналах распространилась неподтвержденная информация о том, что мобилизация не закончена, а приостановлена. С Нового года по 1 марта планируют мобилизовать еще 500 тысяч человек. Также отмечается, что действительно призвали не 300 тыс., а 607 527 человек.