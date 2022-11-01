Зачем Путин объявил россиянам о завершении мобилизации: объяснение Арестовича

Российский диктатор Владимир Путин на очередной пресс-конференции заявил о завершении мобилизации в РФ.

Путин пообещал посоветоваться с юристами, нужен ли указ, который завершит проведение мобилизации.

"Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена", — сказал диктатор.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем Путин пошел на такой шаг, несмотря на то, что потери РФ огромны, и вполне вероятно, что того количества нового "пушечного мяса" может не хватить.

Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его мнению, Путин пытается снять социальное напряжение, возникшее из-за мобилизации.

"Рейтинги показывают массовое недовольство. Кроме того, потери пошли. Поэтому, чтобы публика "проглотила" и успокоились семьи тех, кого не мобилизовали. А если бы мобилизация продолжалась, то напряжение росло и среди тех, кого не успели призвать", — сказал Арестович.