Россия не может найти покупателей для своей нефти — Bloomberg

Россия стремительно теряет рынки сбыта своей нефти из-за уменьшения спроса у стран Азии
Россия не может найти новые рынки, куда будет продавать свою нефть, что необходимо сделать до 5 декабря, когда у Евросоюза вступит в силу запрет на поставку нефти морским путем.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Источники издания сообщают, что кроме Турции, Китая и Индии больше никто не заинтересован покупать российскую нефть в больших объемах.
Россия поставляла около 740 тысяч баррелей в день в страны Евросоюза, таким образом, она потеряет значительное количество своего экспорта уже в следующем месяце. Еще 650 тысяч баррелей ежедневно поставляются в Польшу и Германию через трубопровод "Дружба". Все эти пути будут перекрыты, начиная с 5 декабря, поэтому России нужно найти, куда она будет продавать 1,4 млн баррелей нефти в день.
Журналисты издания указывают, что пик поставок в Индию, Турцию и Китай был достигнут Россией в июне, когда она продавала в эти страны 2,2 млн баррелей в день. Но в последнее время импорт нефти начал падать, за октябрь этот показатель упал на 380 тысяч баррелей в день.
Общий объем экспорта российской нефти составляет чуть выше 3 млн баррелей в день, но этот показатель постоянно падает.
Напомним, ранее сообщалось, что США изменят план ограничения цен на российскую нефть.
Также ранее мы информировали, что ряд мировых компаний формируют теневой флот для перевозок российской нефти в условиях санкций.
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