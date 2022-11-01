Россия не может найти покупателей для своей нефти — Bloomberg

Россия не может найти новые рынки, куда будет продавать свою нефть, что необходимо сделать до 5 декабря, когда у Евросоюза вступит в силу запрет на поставку нефти морским путем.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Источники издания сообщают, что кроме Турции, Китая и Индии больше никто не заинтересован покупать российскую нефть в больших объемах.

Россия поставляла около 740 тысяч баррелей в день в страны Евросоюза, таким образом, она потеряет значительное количество своего экспорта уже в следующем месяце. Еще 650 тысяч баррелей ежедневно поставляются в Польшу и Германию через трубопровод "Дружба". Все эти пути будут перекрыты, начиная с 5 декабря, поэтому России нужно найти, куда она будет продавать 1,4 млн баррелей нефти в день.

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Журналисты издания указывают, что пик поставок в Индию, Турцию и Китай был достигнут Россией в июне, когда она продавала в эти страны 2,2 млн баррелей в день. Но в последнее время импорт нефти начал падать, за октябрь этот показатель упал на 380 тысяч баррелей в день.

Общий объем экспорта российской нефти составляет чуть выше 3 млн баррелей в день, но этот показатель постоянно падает.

Напомним, ранее сообщалось, что США изменят план ограничения цен на российскую нефть.