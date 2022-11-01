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Росія не може знайти покупців для своєї нафти — Bloomberg

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Росія не може знайти покупців для своєї нафти — Bloomberg

Фото: Getty Images

Росія стрімко втрачає ринки збуту своєї нафти через зменшення попиту у країн Азії

Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту, що необхідно зробити до 5 грудня, коли у Євросоюзу набере чинності заборона постачання нафти морським шляхом.

Про це пише видання Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що крім Турції, Китаю та Індії більше ніхто не зацікавлений купувати російську нафту у великих об'ємах.

Росія постачала близько 740 тисяч барелів на день до країн Євросоюзу, таким чином вона втратить значну кількість свого експорту вже наступного місяця. Ще 650 тисяч барелів щодня постачаються до Польщі та Німеччини через трубопровід "Дружба". Всі ці шляхи будуть перекриті, починаючи з 5 грудня, тому Росії потрібно знайти, куди вона буде продавати  1,4 млн барелів нафти на день.

Журналісти видання вказують, що пік поставок до Індії, Туреччини та Китаю був досягнутий Росією у червні, коли вона продавала у ці країни 2,2 млн барелів на день. Але останнім часом імпорт нафти почав падати, за у жовтні цей показник впав на 380 тисяч барелів на день.

Наразі загальний обсяг експорту російської нафти складає трохи вище 3 млн барелів на день, але цей показний постійно падає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США змінять план обмеження цін на російську нафту.

Також раніше ми інформували, що  ряд світових компаній формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти в умовах санкцій.

Росія постачає нафту до південної Європи попри обмеження

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Дата публікації
Перегляди
241
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