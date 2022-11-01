Військові США здійснюватимуть інспекції зброї в Україні - AP

Американські військові здійснюватимуть регулярні перевірки, щоб бути переконаними, що надана для Збройних сил України зброя використовується належним чином.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела у Пентагоні.

У повідомленні вказується, що американські інспекції нещодавно почали діяти на території України.

Чиновник не вказав, як близько до фронту знаходяться військові, які здійснюють перевірки, та де саме їх проводять. Він зазначив, що всі перевірки проходять лише в тих місцях, де це зараз дозволяє ситуація з безпекою.

Джерела видання повідомили, що раніше кілька перевірок було проведено аташе з питань оборони США та групою Управління зі співробітництва у галузі оборони США, яка працює у столиці України. Чиновник заявив, що українські військові абсолютно прозорі і підтримують проведення таких інспекцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС України викрило фейкову інформацію про канал контрабанди української зброї до Фінляндії.

Крім того, ми раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ спеціально використовує тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою".

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