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Випуск ТСН 19:30 за 31 жовтня 2022 року

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Випуск ТСН 19:30 за 31 жовтня 2022 року

Наслідки масованого удару 31 жовтня: подробиці з регіонів

Сюжети випуску

Заява Ердогана, трагедія в Індії, знахідка в Одесі та інше у випуску 19:30 за 31 жовтня 2022 року

     

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Дата публікації
Перегляди
223
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