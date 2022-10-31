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ТСН
ТСН. 19:30
Випуск ТСН 19:30 за 31 жовтня 2022 року
Випуск ТСН 19:30 за 31 жовтня 2022 року
Випуск ТСН 19:30 за 31 жовтня 2022 року
Наслідки масованого удару 31 жовтня: подробиці з регіонів
Сюжети випуску
Наслідки масованого удару 31 жовтня: подробиці з регіонів
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Діти роблять окопні свічки для захисників – секрети виробництва
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 31 жовтня 2022 року
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 31 жовтня 2022 року (повна версія жестовою мовою)
Заява Ердогана, трагедія в Індії, знахідка в Одесі та інше у випуску 19:30 за 31 жовтня 2022 року
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