Международные резервы России уменьшились почти на $25 млрд за месяц

Еще в марте половина золотовалютных резервов РФ была заморожена из-за санкций.

Международные резервы России по состоянию на 1 октября 2022 года составили 540,688 млрд дол. Их объем снизился на 4,41% или на 24,972 млрд дол. по сравнению с показателями начала сентября.

Об этом сообщает центробанк России.

Согласно сообщению, 30 сентября объем международных резервов России "под влиянием отрицательной переоценки" снизился на 1,6% (на 9 млрд долл.). Так что резервы РФ составляли 540,7 млрд дол.

Также читайте Всемирный банк прогнозирует резкое падение экономики в Украине: детали

Отмечается, что 18 февраля 2022 года объем российских резервов достиг исторического максимума, а именно 643,2 млрд долл., однако затем начал снижаться.

В марте 2022 года российский министр финансов Анатолий Силуанов проинформировал, что половина золотовалютных резервов страны (300 млрд долл. из 640 млрд долл.) заморожена из-за санкций.

Экономика России

Многомиллиардным убытком для центробанка России и Фонда национального благосостояния стало стремительное обрушение китайского юаня. Об этом писало издание The Moscow Times. Отметим, что юань – последний не попавший под санкции актив в международных резервах РФ. Ведь в первые дни после вторжения РФ в Украину доллары, евро, фунты стерлингов, японские иены, австралийский и канадский доллары оказались под санкциями.

Кроме того, по оценкам издания Bloomberg, после объявления "частичной" мобилизации в России, испытывают существенный удар самые слабые места экономики государства.

Новый пакет санкций, кормушка для России и вступление Украины в ЕС - Мезенцева

Читайте также: