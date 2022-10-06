Международные резервы Украины в сентябре снизились на 5,9%

По состоянию на 1 октября 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 23 929,6 млн. долларов США.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2022 года в сентябре они снизились на 5,9%, учитывая продажу валюты Нацибанком на межбанковском рынке, а также для оборонных нужд страны и платежей украинцев за рубежом.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

В Нацбанке также отметили, что устойчивые поступления от международных партнеров и дальше позволяют удерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

В течение сентября динамику международных резервов определяли следующие факторы:

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк в сентябре продал на валютном рынке 2 777,1 млн долларов и выкупил в резервы – 39,4 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в сентябре составила 2 737,7 млн. долларов.

Операции по управлению государственным долгом.

В сентябре поступления валюты на счета правительства в Нацбанке составили 2 033,8 млн. долларов. Из них 1500,0 млн дол. США поступили через трастовый фонд Всемирного банка от США, 482,1 млн. дол. США – от Европейского союза, 51,7 млн долларов – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Общий объем уплаченных правительством средств за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил 65,1 млн. долларов. В частности, 63,0 млн. долларов направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, а 2,1 млн. долларов – на обслуживание валютных ОВГЗ. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 624,6 млн. долларов.

переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют.

В сентябре 2022 года их стоимость снизилась на 115,5 млн долларов.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.

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