ООН: война в Украине может убить миллионы людей в 82 странах мира

Глава Мировой продовольственной программы заявил, что 70 миллионов человек могут умереть от голода. В особой опасности - жители стран Африки.
Глава ООН по продовольствию Дэвид Бизли предупредил, что мир столкнулся с "глобальной чрезвычайной ситуацией беспрецедентного масштаба".
Об этом пишет Independent.
По его словам, в 82 странах мира людям грозит голодная смерть, а 70 миллионов приближаются к голодной смерти именно из-за войны в Украине.
"То, что было волной голода, теперь превратилось в цунами голода", — сказал он.
Напомним, если широкомасштабная война, развязанная Россией, затянется, то девять из десяти украинцев, вероятно, могут оказаться на грани бедности. Война в Украине также вызывает невероятные человеческие страдания и опустошает громады, половина предприятий страны полностью закрылась, в то время как другая половина борется за выживание.
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