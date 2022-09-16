ООН: война в Украине может убить миллионы людей в 82 странах мира

Глава Мировой продовольственной программы заявил, что 70 миллионов человек могут умереть от голода. В особой опасности - жители стран Африки.

Глава ООН по продовольствию Дэвид Бизли предупредил, что мир столкнулся с "глобальной чрезвычайной ситуацией беспрецедентного масштаба".

Об этом пишет Independent.

По его словам, в 82 странах мира людям грозит голодная смерть, а 70 миллионов приближаются к голодной смерти именно из-за войны в Украине.

"То, что было волной голода, теперь превратилось в цунами голода", — сказал он.

Напомним, если широкомасштабная война, развязанная Россией, затянется, то девять из десяти украинцев, вероятно, могут оказаться на грани бедности. Война в Украине также вызывает невероятные человеческие страдания и опустошает громады, половина предприятий страны полностью закрылась, в то время как другая половина борется за выживание.

Совет безопасности ООН проводит три заседания по войне в Украине