Оккупанты готовы бежать из Херсона, но не могут: эксперт рассказал почему

Оккупанты страны-агрессора России уже даже готовы бежать с правобережья области. Впрочем, не могут этого сделать. ВСУ постоянно уничтожают переправы на юге.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Можно попробовать (россиянам — Ред.) на лодках плыть. Конечно, они готовы. Они не понимают, что там делают. Но их туда привели очень много. Там примерно 20 тысяч людей, которые четко понимают, что у них нет шансов, тем более, после того, что произошло в Харьковской области", — подчеркнул он.

По словам эксперта, большинство российских офицеров, которые сейчас находятся на правом берегу Херсона, понимают, что их положение абсолютно бесперспективно.

"Шансов бежать в Крым у них очень мало, за спиной у них Днепр и постоянно разрушающиеся переправы. Некоторые из них можно отремонтировать, но это все очень нестабильно и неэффективно", — добавил Самусь.

Как сообщалось, враг пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

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