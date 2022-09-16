Окупанти готові тікати з Херсонщини, але не можуть: експерт розповів чому

Окупанти країни-агресорки Росії вже навіть готові втекти з правобережжя області. Втім, не можуть цього зробити. ЗСУ постійно знищують переправи на півдні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Можна спробувати (росіянам - Ред.) на човнах плисти. Звісно, що вони готові. Вони не розуміють, що там роблять. Але їх туди навели дуже багато. Там приблизно 20 тисяч людей, які чітко розуміють, що у них немає шансів, тим паче після того, що сталося в Харківській області", - наголосив він.

За словами експерта, більшість російських офіцерів, які наразі є на правому березі Херсона, розуміють, що їхнє становище абсолютно безперспективне.

"Шансів бігти до Криму у них дуже мало, за спиною у них Дніпро і переправи, що постійно руйнуються. Деякі з них можна відремонтувати, але це все дуже нестабільно і неефективно", - додав Самусь.

Як повідомлялося, ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. Внаслідок ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

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