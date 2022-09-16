ООН: війна в Україні може вбити мільйони людей у 82 країнах світу

Голова Світової продовольчої програми заявив, що 70 мільйонів людей можуть померти від голоду. В особливій небезпеці є жителі країн Африки.

Голова ООН з питань продовольства Девід Бізлі попередив, що світ зіткнувся з "глобальною надзвичайною ситуацією безпрецедентного масштабу".

Про це пише Independent.

За його словами, у 82 країнах світу людям загрожує голодна смерть, а 70 мільйонів наближаються до голодної смерті саме через війну в Україні.

"Те, що було хвилею голоду, тепер перетворилося на цунамі голоду", — сказав він.

Нагадаємо, якщо широкомасштабна війна, розв'язана Росією, затягнеться, то дев'ятеро із десяти українців, ймовірно, можуть опинитися на межі бідності. Війна в Україні також спричиняє неймовірні людські страждання та спустошує громади, половина підприємств країни повністю закрилася, тоді як інша половина бореться за виживання.

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