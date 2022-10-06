Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9%

Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 23 929,6 млн доларів США.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року у вересні вони знизилися на 5,9% з огляду на продаж валюти Націбанком на міжбанківському ринку, а також для оборонних потреб країни та платежів українців за кордоном.

Про це повідомив Національний банк України.

У Нацбанку таож зазначили, що стійкі надходження від міжнародних партнерів і надалі дозволяють утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри повномасштабну війну в Україні.

Протягом вересня динаміку міжнародних резервів визначали нступні чинники:

Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк у вересні продав на валютному ринку 2 777,1 млн доларів та викупив до резервів – 39,4 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у вересні становив 2 737,7 млн доларів.

Операції з управління державним боргом.

У вересні надходження валюти на рахунки уряду в Нацбанку становили 2 033,8 млн доларів. З них 1 500,0 млн дол. США надійшли через трастовий фонд Світового банку від США, 482,1 млн дол. США – від Європейського союзу, 51,7 млн доларів – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Загальний обсяг сплачених урядом коштів за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 65,1 млн доларів. Зокрема, 63,0 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами, а 2,1 млн доларів – на обслуговування валютних ОВДП. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 624,6 млн доларів.

переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют.

У вересні 2022-го їхня вартість знизилася на 115,5 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та Нацбанку.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого. Там заявили, що війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

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