В России якобы завершилась "частичная" мобилизация: сколько оккупантов уже отправили в Украину

В России якобы удалось собрать запланированные 300 тысяч оккупантов, из которых 82 тысячи уже отправили убивать украинцев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в России якобы удалось мобилизовать 300 тысяч военных. В этой связи Шойгу заявил, что меры по "частичной мобилизации" закончены.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Установленная задача 300 тысяч человек выполнена, других мобилизационных задач не планируется", — сказал Шойгу.

При этом он сообщил, что 82 тысячи россиян уже отправили воевать против Украины, а остальные 218 тысяч мобилизованных "совершенствуют свою подготовку на полигонах в РФ".

Напомним, мобилизация в России началась 21 сентября. После этого у РФ мгновенно раскупили авиабилеты в страны с безвизом, а в некоторых городах страні начались массовые протесты.

Впоследствии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что у российских только что мобилизованных воинов нет даже жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать.

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