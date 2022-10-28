Оля Цибульская впервые рассказала, почему провела целый месяц под капельницей

Певица Оля Цибульская впервые рассказала, почему почти месяц провела под капельницей этим летом.

На своей странице в Instagram исполнительница показала архивное видео, которое сняла во время своего лечения в июле.

"Это видео я записывала в июле и еще не знала, что пролежу под капельницами месяц. И не знала, почему я внезапно заболела", – поделилась артистка.

Позже Оля смогла проанализировать все, что происходило в тот момент в ее жизни и поняла, что причиной своего плохого самочувствия стала она сама.

"Я добралась сама себе, когда постоянно пыталась делать вид, что у меня все хорошо. Просыпалась утром, записывала мотивирующие сторис, обзванивала родных и близких, бодрым голосом уверяла, что все ОК. Категорически запрещала себе плохие мысли и теряла себя настоящую где-то между тремя точками после фразы "Я должна быть сильной для..." Организм просто сказал "Так, стоп", — рассказала Оля.

Поэтому певица призвала своих поклонников не держать в себе негативных эмоций, а делиться ими с окружающими и не бояться просить о психологической поддержке.

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