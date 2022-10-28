Оля Цибульска вперше розповіла, чому провела цілий місяць під крапельницею

Співачка Оля Цибульска вперше розповіла, чому майже місяць провела під крапельницею цього літа.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала архівне відео, яке зняла під час свого лікування у липні.

"Це відео я записувала в липні і ще не знала, що пролежу під крапельницями місяць. І не знала, чому я раптово захворіла", - поділилася артистка.

Пізніше Оля змогла проаналізувати усе, що відбувалося на той момент у її житті, та зрозуміла, що причиною свого поганого самопочуття стала вона сама.

"Я добрехалася сама собі, коли постійно намагалася робити вигляд, що в мене все добре. Прокидалася зранку, записувала мотивувальні сторіз, телефонувала рідним і близьким, бадьорим голос запевняла, що все ОК. Категорично забороняла собі погані думки і губила себе справжню десь між трьома крапками після фрази "Я маю бути сильною для...". Організм просто сказав "Так, стоп", - розповіла Оля.

Тому співачка закликала своїх шанувальників не тримати у собі негативні емоції, а ділитися ними з оточенням та не боятися просити про психологічну підтримку.

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