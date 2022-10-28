Украинцы могут получить некоторые лекарства бесплатно: как это сделать

Стало известно, как получить бесплатные лекарства. Кто может на них рассчитывать? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В Украине существует специальная программа "Доступні ліки", по которой можно получать бесплатные лекарства от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или покупать некоторые медикаменты со скидкой. В программе принимают участие только монопрепараты (т.е. медикаменты с одним действующим веществом).

Препараты закупаются самими медучреждениями, чтобы обеспечить ими пациентов в амбулаторном или стационарном лечении.

Как получить бесплатное лекарство: пошаговая инструкция

С апреля 2019 года получить бесплатные лекарства по государственной программе можно только по электронному рецепту, выписанному семейным врачом, терапевтом, педиатром через электронную систему здравоохранения.

Что нужно сделать:

Обратиться к врачу, с которым заключена декларация, чтобы получить электронный рецепт. После выписки е-рецепта на мобильный телефон пациента должно прийти СМС-сообщение, где указаны уникальный номер рецепта и код подтверждения для получения бесплатных лекарств в аптеке (Содержание СМС должно быть следующим: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ"). Если пациент не пользуется мобильным телефоном и декларация была заключена без него, врач напечатает электронный рецепт в виде информационной памятки. Посетить аптеку, которая участвует в программе (должна быть отметка "Тут є Доступні ліки"). Сообщить работнику аптеки 16 значительный номер рецепта, который пациент получил в СМС-сообщении или на информационном памятнике. Сначала фармацевт предложит доступное бесплатное лекарство из перечня. Если их нет – те медикаменты, за которые нужно доплатить. В случае, когда пациента все устраивает, следует назвать 4-значный код подтверждения, чтобы фармацевт мог наложить электронную подпись на приобретение. Получить лекарство.

Бесплатное лекарство можно получить в любой аптеке по е-рецепту без привязывания к той местности, где он был выписан, или места жительства пациента.

Программа "Доступні ліки" доступна также и жителям временно оккупированных территорий.

Что делать, если бесплатное лекарство в аптеке закончиться

В этом случае есть три варианта:

обратиться в другую аптеку, участвующую в программе;

подождать, пока лекарство поступит в аптеку;

выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.

Список лекарств по программе "Доступні ліки" в 2022 году

В программу "Доступные лекарства" входят следующие действующие вещества:

Сердечно-сосудистые заболевания: Амиодарон (Amiodarone) Амлодипин (Amlodipine) Атенолол (Atenolol) Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid) Варфарин (Warfarin) Верапамил (Verapamil) Гидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazide) Дигоксин (Digoxin) Эналаприл (Enalapril) Изосорбид динитрат (Isosorbide dinitrate) Карведилол (Carvedilol) Клопидогрель (Clopidogrel) Лозартон (Losartan) Метопролол (Metoprolol) Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate) Нифедипин (Nifedipine) Симвастатин (Simvastatin) Спиронолактон (Spironolactone) Фуросемид (Furosemide)

Бронхиальная астма: Беклометазон (Beclometasone) Будесонид (Budesonide) Сальбутамол (Salbutamol)

Диабет II типа: Метформин (Metformin) Гликлазид (Gliclazide) Глубенкламид (Glibenclamidum)



Полный список бесплатных лекарств доступен здесь.

Ранее в список бесплатных лекарств входили также препараты, в которых действующим веществом был Бисопролол. А именно лекарственные препараты:

БИСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг и по 10 мг № 30, производства Меркле ГмбХ, Германия;

БИСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг и по 10 мг, №50, производства Меркле ГмбХ, Германия.

Однако Приказом Минздрава Украины от 11.08.2022 г. №1449 были внесены изменения в Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по состоянию на 5 августа 2021 г., утвержденного приказом Минздрава Украины от 10.08.2021 г. № 1705.