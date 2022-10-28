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Украинцы могут получить некоторые лекарства бесплатно: как это сделать

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Украинцы могут получить некоторые лекарства бесплатно: как это сделать

Как получить бесплатное лекарство? / Фото: pixabay.com

Стало известно, как получить бесплатные лекарства. Кто может на них рассчитывать? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В Украине существует специальная программа "Доступні ліки", по которой можно получать бесплатные лекарства от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или покупать некоторые медикаменты со скидкой. В программе принимают участие только монопрепараты (т.е. медикаменты с одним действующим веществом).

Препараты закупаются самими медучреждениями, чтобы обеспечить ими пациентов в амбулаторном или стационарном лечении.

Как получить бесплатное лекарство: пошаговая инструкция

С апреля 2019 года получить бесплатные лекарства по государственной программе можно только по электронному рецепту, выписанному семейным врачом, терапевтом, педиатром через электронную систему здравоохранения.

Что нужно сделать:

  1. Обратиться к врачу, с которым заключена декларация, чтобы получить электронный рецепт. После выписки е-рецепта на мобильный телефон пациента должно прийти СМС-сообщение, где указаны уникальный номер рецепта и код подтверждения для получения бесплатных лекарств в аптеке (Содержание СМС должно быть следующим: "Ваш рецепт:  ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ"). Если пациент не пользуется мобильным телефоном и декларация была заключена без него, врач напечатает электронный рецепт в виде информационной памятки.
  2. Посетить аптеку, которая участвует в программе (должна быть отметка "Тут є Доступні ліки"). Сообщить работнику аптеки 16 значительный номер рецепта, который пациент получил в СМС-сообщении или на информационном памятнике. Сначала фармацевт предложит доступное бесплатное лекарство из перечня. Если их нет – те медикаменты, за которые нужно доплатить. В случае, когда пациента все устраивает, следует назвать 4-значный код подтверждения, чтобы фармацевт мог наложить электронную подпись на приобретение.
  3. Получить лекарство.

Бесплатное лекарство можно получить в любой аптеке по е-рецепту без привязывания к той местности, где он был выписан, или места жительства пациента.

Программа "Доступні ліки" доступна также и жителям временно оккупированных территорий.

Что делать, если бесплатное лекарство в аптеке закончиться

В этом случае есть три варианта:

  • обратиться в другую аптеку, участвующую в программе;
  • подождать, пока лекарство поступит в аптеку;
  • выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.

Список лекарств по программе "Доступні ліки" в 2022 году

В программу "Доступные лекарства" входят следующие действующие вещества:

  • Сердечно-сосудистые заболевания:

    • Амиодарон (Amiodarone)

    • Амлодипин (Amlodipine)

    • Атенолол (Atenolol)

    • Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)

    • Варфарин (Warfarin)

    • Верапамил (Verapamil)

    • Гидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazide)

    • Дигоксин (Digoxin)

    • Эналаприл (Enalapril)

    • Изосорбид динитрат (Isosorbide dinitrate)

    • Карведилол (Carvedilol)

    • Клопидогрель (Clopidogrel)

    • Лозартон (Losartan)

    • Метопролол (Metoprolol)

    • Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)

    • Нифедипин (Nifedipine)

    • Симвастатин (Simvastatin)

    • Спиронолактон (Spironolactone)

    • Фуросемид (Furosemide)

  • Бронхиальная астма:

    • Беклометазон (Beclometasone)

    • Будесонид (Budesonide)

    • Сальбутамол (Salbutamol)

  • Диабет II типа:

    • Метформин (Metformin)

    • Гликлазид (Gliclazide)

    • Глубенкламид (Glibenclamidum)

Полный список бесплатных лекарств доступен здесь.

Ранее в список бесплатных лекарств входили также препараты, в которых действующим веществом был Бисопролол. А именно лекарственные препараты:

  • БИСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг и по 10 мг № 30, производства Меркле ГмбХ, Германия;
  • БИСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг и по 10 мг, №50, производства Меркле ГмбХ, Германия.

Однако Приказом Минздрава Украины от 11.08.2022 г. №1449 были внесены изменения в Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по состоянию на 5 августа 2021 г., утвержденного приказом Минздрава Украины от 10.08.2021 г. № 1705.

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