Украинцы могут получить некоторые лекарства бесплатно: как это сделать

Стало известно, как получить бесплатные лекарства. Кто может на них рассчитывать? Читайте об этом в материале ТСН.ua.
В Украине существует специальная программа "Доступні ліки", по которой можно получать бесплатные лекарства от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или покупать некоторые медикаменты со скидкой. В программе принимают участие только монопрепараты (т.е. медикаменты с одним действующим веществом).
Препараты закупаются самими медучреждениями, чтобы обеспечить ими пациентов в амбулаторном или стационарном лечении.
Как получить бесплатное лекарство: пошаговая инструкция
С апреля 2019 года получить бесплатные лекарства по государственной программе можно только по электронному рецепту, выписанному семейным врачом, терапевтом, педиатром через электронную систему здравоохранения.
Что нужно сделать:
- Обратиться к врачу, с которым заключена декларация, чтобы получить электронный рецепт. После выписки е-рецепта на мобильный телефон пациента должно прийти СМС-сообщение, где указаны уникальный номер рецепта и код подтверждения для получения бесплатных лекарств в аптеке (Содержание СМС должно быть следующим: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ"). Если пациент не пользуется мобильным телефоном и декларация была заключена без него, врач напечатает электронный рецепт в виде информационной памятки.
- Посетить аптеку, которая участвует в программе (должна быть отметка "Тут є Доступні ліки"). Сообщить работнику аптеки 16 значительный номер рецепта, который пациент получил в СМС-сообщении или на информационном памятнике. Сначала фармацевт предложит доступное бесплатное лекарство из перечня. Если их нет – те медикаменты, за которые нужно доплатить. В случае, когда пациента все устраивает, следует назвать 4-значный код подтверждения, чтобы фармацевт мог наложить электронную подпись на приобретение.
- Получить лекарство.
Бесплатное лекарство можно получить в любой аптеке по е-рецепту без привязывания к той местности, где он был выписан, или места жительства пациента.
Программа "Доступні ліки" доступна также и жителям временно оккупированных территорий.
Что делать, если бесплатное лекарство в аптеке закончиться
В этом случае есть три варианта:
- обратиться в другую аптеку, участвующую в программе;
- подождать, пока лекарство поступит в аптеку;
- выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.
Список лекарств по программе "Доступні ліки" в 2022 году
В программу "Доступные лекарства" входят следующие действующие вещества:
- Сердечно-сосудистые заболевания:
-
Амиодарон (Amiodarone)
-
Амлодипин (Amlodipine)
-
Атенолол (Atenolol)
-
Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)
-
Варфарин (Warfarin)
-
Верапамил (Verapamil)
-
Гидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazide)
-
Дигоксин (Digoxin)
-
Эналаприл (Enalapril)
-
Изосорбид динитрат (Isosorbide dinitrate)
-
Карведилол (Carvedilol)
-
Клопидогрель (Clopidogrel)
-
Лозартон (Losartan)
-
Метопролол (Metoprolol)
-
Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
-
Нифедипин (Nifedipine)
-
Симвастатин (Simvastatin)
-
Спиронолактон (Spironolactone)
-
Фуросемид (Furosemide)
-
-
Бронхиальная астма:
-
Беклометазон (Beclometasone)
-
Будесонид (Budesonide)
-
Сальбутамол (Salbutamol)
-
-
Диабет II типа:
-
Метформин (Metformin)
-
Гликлазид (Gliclazide)
-
Глубенкламид (Glibenclamidum)
-
Полный список бесплатных лекарств доступен здесь.
Ранее в список бесплатных лекарств входили также препараты, в которых действующим веществом был Бисопролол. А именно лекарственные препараты:
- БИСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг и по 10 мг № 30, производства Меркле ГмбХ, Германия;
- БИСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг и по 10 мг, №50, производства Меркле ГмбХ, Германия.
Однако Приказом Минздрава Украины от 11.08.2022 г. №1449 были внесены изменения в Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по состоянию на 5 августа 2021 г., утвержденного приказом Минздрава Украины от 10.08.2021 г. № 1705.