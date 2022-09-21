В России вспыхнули протесты из-за мобилизации: фото, видео (дополняется)

После оглашения российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации по всей РФ вспыхнули протесты.
Россияне выходят на протесты против мобилизации в своих городах. В результате чего по всей России катится волна массовых задержаний. Людей "вяжут" без объяснений. Куда везут десятки задержанных митингующих пока неизвестно.
В Москве на Старом Арбате собираются люди, протестующие против мобилизации. Люди кричат: "Нет, войне".
Протесты вспыхнули также и в Санкт-Петербурге. По сообщению "ОВД-инфо", в Москве и Санкт-Петербурге задержали уже более 100 протестующих. Полиция жестоко обращается с людьми, выступающими против мобилизации в России.
В Екатеринбурге на акцию протеста вышли и приверженцы мобилизации, однако их также задержали. По подсчетам активистов здесь задержали уже 45 россиян.
Акции протеста в России также проходят в Перми, Уфе, Красноярске, Челябинске, Иркутске, Новосибирске, Якутске, Улан-Уде, Архангельске, Воронеже и других городах. Сообщается, что там тоже массово задерживают несогласных с решением Путина.
Напомним, 21 сентября, диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.
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