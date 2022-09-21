В Росії спалахнули протести через мобілізацію: фото, відео

Після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації по всій РФ спалахнули протести.
Росіяни виходять на протести проти мобілізації у своїх містах. Внаслідок чого по всій Росії котиться хвиля масових затримань. Людей "в’яжуть" без пояснень. Куди везуть десятки затриманих мітингувальників наразі невідомо.
Нагадаємо, 21 вересня, диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.
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