РФ звільнила десяток іноземних військовополонених — Reuters

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Звільнення начебто відбулося за посередництвом Саудівської Аравії.
Росія звільнила 10 військовополонених, захоплених в Україні, за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.
Про це пише Reuters у середу із посиланням на офіційного представника Саудівської Аравії.
До списку входять громадяни США, Британії, Швеції, Хорватії та Марокко, повідомило джерело видання, додавши, що літак з ув'язненими приземлився в Саудівській Аравії.
Офіційно цю інформацію не підтверджує ні країна-агресорка, ні українська сторона, ні сама Саудівська Аравія.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.
Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації, проте мітингувальників швидко розганяли силовики.
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