РФ освободила десяток иностранных военнопленных — Reuters

Официального подтверждения данной информации нет. Освобождение якобы произошло при посредстве Саудовской Аравии.

Россия освободила 10 военнопленных, захваченных в Украине, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Об этом пишет Reuters в среду со ссылкой на официального представителя Саудовской Аравии.

В список входят граждане США, Британии, Швеции, Хорватии и Марокко, сообщил источник, добавив, что самолет с заключенными приземлился в Саудовской Аравии.

Официально эту информацию не подтверждает ни страна-агрессор, ни украинская сторона, ни сама Саудовская Аравия.

Напомним, сегодня,21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Впоследствии россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации, однако митингующих быстро разгоняли силовики.

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